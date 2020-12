Xbox Game Pass: TES V: Skyrim, Code Vein Among Us e muito mais

Foram hoje anunciados pela Microsoft vários títulos novos a chegar ao Xbox Game Pass para Consola, PC e Android, desde 3 de Dezembro, incluindo:

Semana de 7 de Dezembro:

Mørkredd, 11 de Dezembro (Android, Consola e PC)

Semana de 14 de Dezembro:

The Elder Scrolls V: Skyrim, 15 de Dezembro (Android e Consola)

Among Us, 17 de Dezembro (PC)

Beholder, 17 de Dezembro (Android e Consola)

Code Vein, 17 de Dezembro (Android e Consola)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, 17 de Dezembro (PC)

Monster Train, 17 de Dezembro (Consola)

MotoGP 20, 17 de Dezembro (Android, Consola e PC)

My Friend Pedro, 17 de Dezembro (Android)

Neoverse, 17 de Dezembro (Android e Consola)

Wilmot’s Warehouse, 17 de Dezembro (Consola e PC)

Para além disso, e tendo início hoje, estão disponíveis mais títulos com suporte para controlos touch, via Cloud Gaming (beta), com o Xbox Game Pass Ultimante, incluindo:

Celeste (Já Disponível)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (17 de Dezembro)

Gears 5 (17 de Dezembro)