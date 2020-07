Xbox Game Pass Ultimate incluirá Cloud Gaming

Phil Spencer, o Head of Xbox, publicou um blogpost a anunciar que em Setembro de 2020, o Xbox Game Pass Ultimate irá incluir acesso a cloud gaming sem qualquer custo adicional. Os membros Xbox Game Pass Ultimate poderão jogar mais de 100 títulos Xbox Game Pass no seu dispositivo móvel através da cloud, como parte da sua subscrição. O lançamento da tecnologia de cloud gaming no ecossistema Xbox existente através de vários dispositivos é um passo natural, complementar ao trabalho que está a ser desenvolvido na Xbox Series X, consola de próxima geração e com PC gaming no Windows.

Este blog post – https://news.xbox.com/en-us/2020/07/16/players-first-you-are-the-future-of-gaming/ - também detalha um conjunto de comprometimentos feitos pela Xbox relativamente aos jogadores, à medida que os videojogos transitam para a sua próxima geração. Com a próxima evolução no hardware gaming no final deste ano, o emergir de novas formas de jogar, como o cloud gaming e serviços de subscrição de gaming, bem como mais oportunidades para os jogadores poderem jogar em conjunto através de várias plataformas, a nova geração de videojogos será significativamente diferente que as que lhe precede. Neste novo paradigma, a Xbox está comprometida com políticas como:

Jogadores são sempre bem-vindos – um compromisso, sublinhado pelo suporte à comunidade e apoio aos criadores de diferentes backgrounds, para que se possa criar conteúdo diverso para a nossa plataforma, bem como a aceleração de nova tecnologia para reduzir o discurso de ódio e toxicidade.

Os jogadores não serão forçados a entrar na nova geração. Os títulos Xbox Game Studios a lançar nos próximos anos estarão em óptimas condições para corer na Xbox Series X e Xbox One, e a Xbox continuará a suportar cross-play, para que os jogadores e os seus amigos possam jogar juntos, em plataformas diferentes, bem como em gerações de consolas distintas.

Com a tecnologia Xbox "Smart Delivery", os jogadores poderão comprar títulos compatíveis apenas uma vez e jogá-los em diversas gerações de consolas, sem custos adicionais. Títulos altamente antecipados como "Assassin’s Creed: Valhalla" e "Cyberpunk 2077" vão suportar Smart Delivery.

Os jogadores poderão jogar novos títulos Xbox Game Studios no dia em que são lançados, com o Xbox Game Pass.