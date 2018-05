Já é conhecida a lista de ofertas do mês de junho para os subscritores do serviço Xbox Live Gold.

Assassin's Creed Chronicles: Russia - de 1 a 30 de junho (Xbox One)

Smite Gold Bundle - de 16 de junho a 15 de julho (Xbox One)

Sonic & All-Stars Racing Transformed - de 1 a 15 de junho (Xbox One, Xbox 360)

LEGO Indiana Jones 2: The New Adventures - de 16 a 30 de junho (Xbox One, Xbox 360)



