Xbox Series S e Xbox Series X lançadas a 10 de novembro

Foi hoje confirmado, pela Xbox, que a nova geração dos videojogos começa a 10 de novembro, data em que a Xbox Series X e a Xbox Series S estarão disponíveis globalmente. A Xbox revelou, também, a sua parceria com a Electronic Arts, para trazer alguns dos melhores títulos EA para o Xbox Game Pass Ultimate e Game Pass para PC.

Quer procurem a experiência mais avançada de Gaming em consola, prefiram experienciar a nova geração numa consola totalmente digital mais pequena e um preço mais baixo, ou prefiram ainda pagar mensalmente pelos seus videojogos sem nenhum custo inicial, os jogadores poderão encontrar, nas notícias de hoje, uma perspectiva de como poderão escolhar juntar-se à nova geração de Gaming com a Xbox. Detalhes sobre as novidades de hoje incluem:

Tanto a Xbox Series X, a consola mais rápida e ponderosa, e a Xbox Series S, uma consola totalmente digital com velocidades e desempenho de nova geração na Xbox mais pequena de SEMPRE, serão lançadas a 10 de Novembro. As pré-reservas para ambas as consolas começam a 22 de Setembro;

O preço para ambas as consolas Xbox de nova geração é o seguinte: 299€ para a Xbox Series S, 499€ para a Xbox Series X.

Os membros do Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass para PC vão receber uma subscrição EA Play sem qualquer custo adicional, a partir do final deste ano. Isto significa que os membros Ultimate poderão desfrutar da EA Play na Xbox One, Xbox Series X e S, e em Windows 10 PCs, ao passo que os membros Xbox Game Pass para PC recebem o EA Play para Windows 10. Caso queiras utilizar para a tua cobertura, deixo-te a citação oficial de Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth:"Disponibilizar o EA Play para os membros Xbox Game Pass contribui para a nossa visão de ligar os jogadores aos jogos que adoram e entre si, onde quer que os queiram jogar", referiu Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth. "Depois de 5 anos a disponibilizar serviços de subscrição para a comunidade Xbox, estamos muito entusiasmados por tornar-lhes mais fácil desfrutar de ambas as subscrições".