Xbox Series X: A consola mais potente e compatível

No Xbox Wire, Jason Ronald, Director of Program Management para a Xbox Series X, detalhou em profundidade os esforços da equipa Xbox, para tornar a Xbox Series X a consola mais compatível de sempre, detalhando as inovações que fazem com que milhares de jogos retrocompatíveis tenham uma jogabilidade melhor que nunca. Dentro destas inovações, destacam-se a nova tecnologia de reconstrução HDR e a função Quick Resume.

Jason revelou, também, as novas features, possibilitadas graças à potência e avanços da Xbox Series X, que permitirão que títulos específicos corram a resoluções mais altas ou com o dobro dos fotogramas por segundo.