Xbox: The Medium recebe trailer

A Bloober Team lançou um trailer em live-action do seu próximo título de terror psicológico, The Medium.

No trailer cinematográfico, de dois minutos e meio, conseguimos ver a atmosfera única do jogo e o estilo artístico inspirado no pintor Zdzislaw Beksinski a ganhar vida, ao mesmo tempo que temos um vislumbre pelas personagens principais que formam parte deste mistério – entre eles, a Medium Marianne, um homem enigmático chamado Thomas, o espírito Sadness e The Maw, uma entidade obscura e hostil, que pode viajar entre o mundo material e espiritual.

