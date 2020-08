xCloud disponível no Xbox Game Pass Ultimate

Foi divulgado, através do Xbox Wire, que a partir de 15 de setembro, o serviço de cloud Gaming xCloud estará disponível, em versão beta, para os utilizadores Xbox Game Pass Ultimate, em mais de 22 países, incluindo Portugal.

Assim, os jogadores terão acesos a mais de 100 jogos de alta qualidade, jogáveis nos seus tablets e smartphones Android, através da Cloud, incluindo Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 e muito mais. É também previsão, o compromisso para oferecer acesso day-one a novos títulos do Xbox Game Studios, como parte do Xbox Game Pass, sendo a intenção colocá-los disponíveis na cloud a partir do dia em que são lançados.

Para mais informações sobre o anúncio, por favor, visitem o Xbox Wire.