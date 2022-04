Xenoblade Chronicles 3 chega à Nintendo Switch a 29 de julho

Xenoblade Chronicles 3 chegará à Nintendo Switch mais cedo do que o previsto! Este novo jogo da já longa série de RPG, cujo lançamento estava inicialmente agendado para setembro de 2022, estará disponível a 29 de julho de 2022. Os jogadores serão convidados a embarcar numa aventura épica com uma história envolvente cujo tema central é a "vida", ao mesmo tempo que liga os futuros dos dois jogos anteriores da série Xenoblade Chronicles.Prepare-se para conhecer os protagonistas Noah e Mio, que se veem envolvidos nos conflitos entre Keves e Agnus. Seis soldados, procedentes de ambas as nações, unirão forças para desvendarem o verdadeiro motivo deste antagonismo e dirigir-se-ão para Swordsmarch, uma terra penetrada por uma espada gigante.O novo trailer Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo Switch) – Disponível a 29 de julho! levanta um pouco o véu sobre a viagem do grupo em Aionios, um mundo natural vasto e sublime e revela novos detalhes sobre o sistema de combates:Tal como em jogos Xenoblade Chronicles anteriores, os combates começam enfrentando os inimigos diretamente no campo. Os jogadores podem controlar o grupo de seis companheiros do Noah assim como as personagens adicionais que conhecerão ao longo da aventura. Cada personagem conta com um papel específico nos combates, o que dá origem a estratégias diversas.O Noah é um espadachim especializado em ataques a curta distância, ao passo que a Mio é uma Zephyr que atrai a atenção do inimigo enquanto se esquiva dos seus ataques. Cada personagem tem a sua própria classe com pontos fortes específicos. À medida que avançarem na aventura, os jogadores terão a possibilidade de alterar as classes das personagens e criar assim um grupo personalizado.Depois de reunidas determinadas condições durante o combate, cada um dos pares – Noah e Mio, Lanz e Sena e Eunie e Taion – poderá ser combinado e adotar uma forma gigante designada de "Ouroboros". Cada Ouroboros dispõe dos seus próprios movimentos poderosos e escolher o momento certo para transformar-se poderá ser a chave para a vitória.Uma edição de colecionador, que inclui uma capa ilustrada por Masatsugu Saito, um livro de capa dura de mais de 250 páginas com ilustrações conceptuais a cores e uma caixa metálica para o cartão de jogo, estará disponível exclusivamente na My Nintendo Store.Xenoblade Chronicles 3 será lançado no dia 29 de julho.