XL Games regressa para a abertura do 'Março Jovem' em Portimão

O Portimão Arena vai ser novamente palco do evento de videojogos XL Games de 1 a 3 de Março durante a celebração do mês da juventude de Portimão.A entrada vai ser gratuita e os milhares de visitantes esperados, vão poder fazer uma viagem imersiva ao universo dos videojogos, desde os primórdios às principais inovações, sem esquecer uma antevisão sobre o que o futuro reserva para a indústria.O evento vai contar com uma diversidade de experiências que demonstram a abertura de fronteiras criativas e de entretenimento que os videojogos têm proporcionado a todas as faixas etárias, com destaque para áreas de realidade virtual, esports e as mais recentes evoluções técnicas dos videojogos.Para os amantes de esports, os eventos XL Games voltam nesta edição a ser o palco das grandes competições do desporto eletrónico, proporcionando aos visitantes competir entre si nos mais variados torneios - Counter Strike, EA FC 24, Fortnite, Rocket League, Street Fighter, Mortal Kombat, entre outros e ganhar apetecíveis prémios.Os alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, entusiastas de videojogos que procuram saber mais sobre a especialização no âmbito de jogos digitais e respetivas ferramentas de desenvolvimento de competências profissionais no mercado de trabalho, têm um programa com ações específicas, uma vez que o Serviço Educativo XL Games foi concebido com o objetivo de contribuir para esta indústria, intervindo e auxiliando na descoberta e orientação vocacional dos alunos que visitarão o Portimão Arena.O evento, organizado pela E2Tech em parceria com a Câmara Municipal de Portimão, conta com os patrocinadores, MEO, Monster, Banzai Noodles, ESC Online e os parceiros de media Cidade FM e RTP Arena, que irá transmitir em direto as competições profissionais.A entrada é gratuita e o evento decorre todos os dias entre as 10h00 e as 19h00.