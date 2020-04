'Zoom', a aplicação da moda: Cada vez mais segura... mas nunca fiando

As última semenas têm sido marcadas por uma intensa polémica relacionada com a privacidade da plataforma Zoom, que nesta fase de pandemia teve um crescimento exponencial, atingindo a marca dos 300 milhões de utilizadores em apenas três semanas. De resto, a sua utilização foi mesmo proibida em empresas como a Google (que já lançou uma aplicação concorrente) e a Tesla.

Trata-se de um aumento que representa 50 por cento de incremento em termos de utilizadores e que têm ajudado muito em termos financeiros, com as ações do Zoom a registarem um crescimento recorde de 12 por cento.

"Claramente, a plataforma Zoom está a fornecer um serviço incrivelmente valioso para os nossos utilizadores durante este período desafiante. Estamos emocionados e honrados por continuar a conquistar a confiança de tantas empresas, hospitais, professores e clientes em todo o mundo", revelou Eric Yuan, líder da empresa que gere a plataforma.

Para combater, ou pelo menos contornar os problemas de segurança, a empresa apostou forte em várias alterações de fundo, que tornou tudo mais seguro e transparente, destacando-se um sistema de criptografia, que tem agora suporte para o padrão AES GCM de 256-bit. Ficam assim limitados alguns problemas relacionados com a fiabilidade do serviço e que passam por ataques de hackers que conseguiram lançar na plataforma 'malware', conteúdos pornográficos e revelação de de dados de mais de 500 mil usuários.

"Era uma plataforma que não tinha grande mediatismo e, de um momento para o outro, começou a ser utilizada à escala global. Deu-se uma espécie de corrida ao ouro, onde todos os piratas informáticos quiseram mostrar que conseguiam entrar na plataforma que estava a ser utilizada por toda a gente. É normal quando uma plataforma nova aparece ou quando uma aplicação coemça a ter mais destaque mediático", revela-nos João 'Chavo', cuja missão é, precisamente, proteger diversas plataformas online em vários países e de várias empresas.

"Já estive do lado dos 'maus' e dá sempre aquela pica conseguir encontrar as falhas do sistema. E no caso do Zoom a coisa até era bem simples. A facilidade com que se entrava nela era quase assustadora. Agora está tudo mais estabilizado e a atualização 5.0 vai deixar tudo ainda mais seguro. Mas também aqui houve um bocado de exagero por parte dos 'media', que como não sabem bem sobre aquilo que estão a falar, acabam por criar um clima de terror. Na verdade não foi assim nada do outro mundo, mas faz parte da modernidade", explica depois.

"Se as pessoas entendessem que as fotos marotas que enviam pelo Messenger ou pelo Whatsapp também podem ser resgatadas por terceiros ficariam preocupadas e, se calhar, deixavam de utilizar essas aplicações. A melhor forma de definir isto para um leigo é simples. Se um bom hacker consegue entrar em sistemas financeiros e judiciais, qual será a dificuldade de entrar no Messenger do João e tirar-lhe os dados das conversas, as imagens, audios, etc. O melhor mesmo é nunca partilhar informação sigilosa, como códigos bancários e afins. É o mundo que temos", remata.