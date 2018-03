No passado dia 3 de maio, a associação portuguesa dos Grow uP, com sede em Macau, contribuiu com uma palestra sobre Gaming e uma demonstração de eSports, no "One Degree Beyond eSports Workshop", organizado por POHK and Evoloop e dirigido pela empresa desportiva "361".

Este workshop realizado na sede da Alibaba Cloud em Hong Kong, teve como objetivo explicar num nível mais aprofundado esta indústria que se tem vindo a desenvolver imenso nos últimos 20 anos e que não parece abrandar num futuro próximo.

Continuar a ler

Para iniciar esta secção do tema, o Diretor Geral da 361, Sr. Wang Lei, chamou a atenção não só para o crescimento deste desporto; mas também para o fato de os eSports fazerem a sua estréia como um "projeto de demonstração" em eventos desportivos internacionais nos jogos asiáticos de 2022. O Sr. Wang reforçou ainda que a visão da sociedade sobre a indústria do eSports irá sofrer alterações e que devemos nos preparar para as consequências sociais que a indústria irá ter no futuro. Na sessão seguinte, o Presidente do Conselho de Administração da Grow uP de Macau, Sr. Frederico Rosário explicou a sua visão de como há pouco mais de dez anos, os videojogos eram apenas algo que unia um grupo de pessoas para se reunirem; mas agora reúne milhões de pessoas e passou a ser uma indústria imensamente lucrativa. Para demonstrar ao público o nível de rigor que acontece num jogo competitivo, a Grow uP trouxe quatro jogadores competitivos - um conjunto de dois jogadores de Tekken e outro conjunto de jogadores de Street Fighter V - para um duelo entre si à melhor de três vitórias. Após o público ter percebido o que estava a acontecer, os jogadores começaram a competir entre si, em que cada segundo das partidas foi vivido intensamente. Após a demonstração, o workshop continuou com a terceira oradora, a Professora Peichi Chung da "Universidade Chinesa de Hong Kong". A Sra. Peichi Chung utilizou a sua vasta experiência de 12 anos no estudo dos eSports para explicar ao público, como é que funciona este setor. Os resultados do desenvolvimento rápido da indústria de eSports a nível mundial foram apresentados, comparando a receita dos eSports em 2014 de 194 milhões de dólares para 696 milhões em 2017, e uma audiência de 90 milhões que cresceu para 191 milhões de fãs no mesmo período. No mesmo estudo, as previsões para 2020 serão de uma receita de 1220 milhões e uma audiência de 286 milhões de fãs de eSports.



Texto de Frederico Susano/Project Manager dos Grow uP eSports



Autor: João Seixas