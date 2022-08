Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crise no ciclismo: Terramoto sobre o pelotão português Rusga efetuada pela PJ e a ADoP no dia 24 abril, e depois a dois dias do início da Volta a Portugal, voltou a abrir a caixa de pandora no que à luta antidopagam e ao tráfico diz respeito





• Foto: João Fonseca