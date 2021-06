A enciclopédia das modalidades

É um livro para miúdos e graúdos e a prova de que há sempre algo mais para aprender sobre o universo do desporto. "Sportopédia", lançado pela 20|20 Editora, pode mesmo ser considerado como o guia definitivo de mais de 60 desportos populares em todo o mundo e sobre os quais vamos ficar a saber mesmo tudo aquilo que há para saber.





Nele vamos mergulhar a fundo em quase todas as modalidades conhecidas e ficar a saber as regras, as principais curiosidades e também toda a vertente histórica das mesmas. Vamos descobrir porque é que o hóquei no gelo se joga com um disco, quem é o maior goleador do futebol, quem inventou o voleibol e porque é que os lutadores de sumo vestem tão pouca roupa na hora de lutar.São mais de 100 páginas dedicadas às modalidades, das mais mediáticas às mais bizarras, onde estão incluídos todos os desportos com bola, com alvo e de combate, além de atletismo, desportos motorizados e muito mais. Nota de destaque para as fantásticas ilustrações que vão permitir aos mais novos um olhar diferente e lúdico sobre o ‘jogo’ que mais gostam."Numa altura em que tanta gente tem ‘fome’ de ver e fazer desporto, em virtude da pandemia, é a altura certa para ficar a saber tudo sobre as mais diversas modalidades. O verão está aí e é uma oportunidade perfeita para praticar algumas delas ao ar livre e conhecer a fundo a história das mesmas e o legado que têm um pouco por todo o mundo", destaca Joana Freitas, diretora de comunicação da 20|20 Editora.