Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A energia inesgotável do Rei Dragão O líder do FC Porto foi eleito há quatro décadas e nada ficou como dantes. Transformou um clube dividido e conformado num pólo de mudança e afirmação. O pecúlio de títulos e a longevidade no cargo tornam Pinto da Costa um caso singular





• Foto: José Reis/Movephoto