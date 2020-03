A polémica dos foras de jogo milimétricos em foco no Record Mais

Afinal, como é que se marca um fora de jogo de três centímetros? Na edição deste domingo do Record Mais explicamos como funciona o sistema no nosso país e qual a margem de erro da tecnologia. Revelamos também os motivos que levam um realizador televisivo experiente a ter dúvidas sobre a definição destas irregularidades milimétricas que tanto têm dado que falar - em Portugal e não só - e que já motivaram a FIFA e a UEFA a admitir a necessidade de mudanças nesta regra específica do futebol.





No suplemento desta semana apresentamos também a transformação que está em curso na seleção do Suriname, uma pequena nação do futebol conhecida pelos inúmeros craques que deu à... Holanda. Apresentamos ainda a jovem voleibolista Júlia Kavalenka, internacional portuguesa nascida no Porto que é filha de pais bielorrussos que brilharam no andebol e no judo.Não perca também o trabalho infográfico sobre o Liverpool, cuja história começou faz hoje precisamente 128 anos e que viu a iminente conquista do título na Premier League adiada devido à pandemia do Covid-19. E na secção '10 Mais' apresentamos alguns dos craques que passaram por Anfield e falharam o objetivo de serem campeões ingleses ao longo das quase três décadas de jejum.Pode ainda ler as opiniões de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de Record, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de Record, às melhores frases da semana. Isto e muito mais para ler na edição impressa do nosso jornal e ainda no