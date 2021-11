Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A um ano do Mundial'2022: Qatar pronto... mas Portugal está em risco Escolha muito polémica em 2010, o pequeno país árabe avançou com um investimento de mais de 176 mil milhões de euros em infraestruturas para receber a elite do futebol mundial. Sete dos oito estádios já foram inaugurados (só falta o palco da final), mas antes ainda há muito por definir a nível desportivo, com Portugal obrigado a jogar o playoff em busca de uma das 19 vagas por preencher





• Foto: Getty Images