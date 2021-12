Abel Xavier recebeu Record de Ouro: «Muito orgulhoso por esta distinção»

No decorrer da entrevista, Abel Xavier foi distinguido com o ‘Record de Ouro’, prémio que o nosso jornal outorga às individualidades mais relevantes do desporto nacional. Abel tem uma longa carreira que fala por ele, pisando alguns dos mais relevantes palcos do futebol mundial, e recebeu o prémio das mãos de Rui Dias, redator principal do nosso jornal: "Agradeço do fundo do coração que se tenham lembrado de mim e me tenham considerado merecedor de tão prestigiado prémio. Fico muito orgulhoso por esta distinção e pela oportunidade de contactar os adeptos portugueses através do Record."