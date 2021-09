Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Afeganistão: Futuro sombrio Quase duas décadas depois, os talibãs estão de volta ao poder no Afeganistão. E com eles a ‘sharia’, a aplicação rígida da lei islâmica, que tem na mulher a principal vítima e no desporto outra. Milhares de pessoas fugiram do país (e muitas ainda continuam a tentar), entre elas inúmeros desportistas, face a um regresso ao passado de consequências imprevisíveis