Algarve no centro do Mundo do kickboxing

Albufeira vai ser o centro do kickboxing mundial nos próximos dias. A partir de hoje, até domingo, mais de 1.800 atletas, provenientes de 60 países, estarão concentrados a sul do país, para disputar aquele que será o primeiro Campeonato do Mundo sénior WAKO (a entidade reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional ) realizado no nosso país. Será um marco histórico para o panorama dos desportos de combate a nível nacional, trazido para o nosso país pela estrutura diretiva da FNKDA (Federação de Desportos de Combate), agora liderada interinamente por João Diogo, um antigo lutador da modalidade que, curiosamente, competiu no último Mundial júnior de kickboxing realizado no nosso país, em 1999. Por isso, em declarações ao nosso jornal, o líder federativo assume a sensação especial de ver novamente a elite da modalidade – no caso os seniores – no nosso país.

"Lembro-me que esses Mundiais de 1999 foram muito importantes para nós enquanto atletas. A mim fizeram-me muito bem. Fazer parte de um campeonato disto é o topo dos topos", recorda, assumindo que, na altura, ainda que ambicionasse ver o Mundial por cá, nunca pensou que a logística fosse tão grande. Ainda assim, João Diogo é rápido a frisar que Portugal tem "grandeza" para um evento desta dimensão.

"Não somos maçaricos neste mundo de organização de provas da WAKO. Sabemos da dificuldade que é trabalhar com atletas de cerca de 60 países, tratar de vistos, reservas de hotéis, mas tínhamos plena consciência daquilo no qual nos estávamos a meter. Sabíamos que tínhamos capacidade", garante.

De resto, João Diogo lembra que a tarefa da organização local é apenas de garantir espaço e condições para o evento. Depois disso, quando as lutas começam, a ‘bola’ passa para a esfera da WAKO. "É uma federação internacional, tem provas em todo o mundo. Estes Mundiais realizam-se de 2 em 2 anos e esta logística a nível organizativo já está muito bem oleada. É só transportá-la para o local dos campeonatos e, nesse campo, não será problemático. Nós temos de proporcionar condições até domingo e depois a partir de segunda-feira o trabalho é deles".

Programa cheio

Como dissemos, são mais de 1.800 atletas aqueles que por cá estarão a competir e isso levará desde logo a um calendário cheio de ação de domingo até sábado, o dia das últimas finais. O primeiro ato destes campeonatos é já hoje, com a definição das chaves, que desde logo definirão os possíveis emparelhamentos. Um momento decidido pela sorte, mas que poderá ser essencial no desfecho, já que poderá facilitar ou dificultar o caminho dos nossos atletas até às decisões, conforme assume o líder federativo, que na sua análise também partilha a ideia de que por vezes não se sabe bem o que esperar.

"É um campeonato que vai trazer um nível muito alto. Há muitos fatores envolvidos nas decisões e o sorteio é fundamental. Mas, na verdade, só sabemos se tivemos sorte quando começam os combates, porque não conhecemos os atletas. As seleções mudam todos os anos, mas sabemos que o nível é muito alto".

Um nível a conferir, de segunda a sábado, tanto no ringue (nas 3 diferentes disciplinas) como no tatami (com 4 disciplinas), que servirá para definir os novos campeões mundiais. Portugal tem os seus argumentos e quer brilhar.