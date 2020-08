António Félix da Costa em grande entrevista no Record Mais

António Félix da Costa ajudou a colocar o desporto motorizado na ribalta em Portugal, com a conquista do Mundial de Fórmula E, a 'F1 do futuro'. O piloto da DS, que festeja na segunda-feira o 29.º aniversário, recebeu o Record de Ouro e quer agora manter-se no topo. No Record Mais deste domingo pode ler a entrevista ao português, que é o grande destaque desta semana.





Traçamos também o perfil de Kathleen Krüger, team manager que tem sido um peça fundamental nos sucessos dos Bayern Munique e que é um bom exemplo da mudança de mentalidades. E na secção '10 Mais' recordamos outras mulheres que se destacaram (e ainda destacam) no futebol profissional masculino, seja como dirigentes, treinadoras ou até árbitras.Outro dos temas em foco no nosso suplemento semanal é o US Open de ténis, que arranca este domingo. Com muitas ausências entre as grandes figuras, a prova norte-americana será disputada em Nova Iorque à porta fechada e com todos os participantes numa 'bolha' devido à pandemia de Covid-19.Não perca ainda as opiniões de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de, e a análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Tudo isto e muito mais na edição impressa e no nosso site.