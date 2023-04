Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Aqui é Mbappé De Bondy, nos subúrbios de Paris, até ao topo do Mundo com apenas 24 anos. Uma viagem só ao alcance de um predestinado que aprendeu a crescer com o peso das próprias decisões e que soube aproveitar o ambiente em seu redor para dar vida ao sonho de não ser apenas mais um





• Foto: Reuters