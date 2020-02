As confissões de Renato Sanches em entrevista no Record Mais

Renato Sanches raramente dá entrevistas e no Record Mais deste domingo pode ler a primeira do antigo jogador do Benfica desde que está no Lille. A passagem pelo Bayern, os regressos desejados e falhados ao clube da Luz e muito mais, numa conversa com desabafos e revelações do jovem médio de 22 anos.





No suplemento desta semana lançamos também mais uma edição do Super Bowl, a grande final da principal liga de futebol americano (NFL) que se disputa na noite deste domingo em Miami e seguida por milhões em todo o Mundo. Lembramos ainda Kobe Bryant, assinalando os 10 momentos mais relevantes da carreira da antiga lenda da NBA, falecido no domingo passado num trágico acidente de helicóptero em que morreram mais oito pessoas, incluindo a sua filha Gianna.E há ainda as opiniões de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Isto e muito mais para ler na edição impressa do nosso jornal e ainda no