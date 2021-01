Assalto de CR7 ao trono dos goleadores em destaque no Record Mais

Depois de ultrapassar Pelé, Cristiano Ronaldo já leva 758 golos na carreira e tem o mítico (e pouco conhecido) Pepi Bican à distância de apenas quatro remates certeiros na luta pelo trono entre os melhores goleadores da história do futebol, entre jogos oficiais pelos seus clubes e nas respectivas seleções nacionais.





Nodeste domingo analisamos à lupa a carreira goleadora do craque português, com um trabalho infográfico, mas também pode ficar a conhecer melhor, num trabalho do investigador César Rodrigues, o antigo internacional austríaco e checoslovaco que brilhou nos anos 30, 40 e 50 do século passado.No suplemento desta semana lembrandos ainda os outros grandes goleadores ainda no ativo. Na secção 'Os 10 Mais', destacamos aqueles jogadores que seguem atrás de CR7, com destaque para o argentino Lionel Messi, que já ultrapassou os 700 golos e ameaça também chegar ao recorde. Isto sem esquecer Ibrahimovic, Lewandowski ou Luis Suárez, entre outros.Mais há mais. Com o arranque do Mundial de andebol agendado para quarta-feira, temos uma apresentação da competição que decorrerá no Egito até 31 de janeiro e que conta com o regresso de Portugal à elite, 18 anos anos depois do Campeonato do Mundo que decorreu no nosso país, no auge de uma geração de ouro do andebol nacional que tem agora continuidade.Entre outros temas, não deixa ainda de ler as opiniões de Gaspar Ferreira e David Novo, além da habitual análise às melhores frases da semana por Alexandre Pais, antigo diretor de Record. Na edição impressa e no Premium online.