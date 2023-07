Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Assaltos a jogadores: Até as estrelas têm de mudar a fechadura Organizados, armados e cada vez mais violentos. Profissionais do crime que têm escolhido as luxuosas casas dos craques das principais ligas europeias como alvo preferencial para levar a cabo roubos de largos milhares de euros, num flagelo que deixa o mundo do futebol em alerta