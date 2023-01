Audi Activesphere: o futuro dos quatro anéis

E se um ‘crossover’ de quatro portas com linhas inspiradas nos ‘coupé’ fosse capaz de transformar-se num veículo de caixa aberta, em estilo ‘pick-up’? A ideia pode parecer algo radical, mas é exatamente para esse tipo de exercícios que servem os ‘concept-car’ e a Audi não fez por menos. O Activesphere responde afirmativamente ao desafio e mistura conceitos e soluções que podem, um dia, passar à linha de produção.

O ‘concept’ da marca dos quatro anéis não antecipa apenas esse detalhe entre a extravagância e a versatilidade, mas coloca-o em destaque. Uma das soluções do Activesphere passa por integrar sistema que pode alinhar a janela traseira com o tejadilho, ao mesmo tempo que o segmento inferior e horizontal da bagageira é dobrado horizontalmente.

O resultado do sistema é abrir plataforma de carga para duas bicicletas, sem colocar em causa o conforto no habitáculo - há uma antepara motorizada colocada atrás dos bancos traseiros para isolar o interior. Falamos de um protótipo, pelo que a visão da equipa de ‘design’ da Audi em Malibu (EUA) procura antes de mais sublinhar conceitos como a já referida versatilidade, acrescentando tecnologia e uma imagem ligada à vida ativa.

Nova plataforma

Sem surpresa, o Activesphere é um veículo elétrico. Foi construído a partir da plataforma (PPE) que a Audi e a Porsche estão a desenvolver para os modelos de produção em série – este ano já serão apresentados modelos assentes na PPE.

No caso do ‘concept’, a bateria, instalada entre os dois eixos, tem 100 kW de capacidade e está pronta para tecnologia de carregamento de 800 volts. A Audi defende que esta tecnologia vai permitir tempos de carregamento (nos postos rápidos) próximos dos que são registados no abastecimento de um modelo convencional com motor de combustão. Em 10 minutos será possível obter energia para 300 quilómetros.

O Activesphere tem tração integral, dois motores elétricos (um por eixo); potência total de 325 kW (441 cv); binário de 720 Nm e a autonomia pode chegar aos 600 quilómetros. A suspensão é pneumática; tem jantes de 22"; interior minimalista e está preparado para condução autónoma.