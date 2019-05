Ayrton Senna morreu há 25 anos: causas do despiste ainda carecem de explicação cabal

Ayrton Senna morreu há 24 anos: o acidente que mudou a história da Fórmula 1 Ayrton Senna morreu há 24 anos: o acidente que mudou a história da Fórmula 1

Completam-se na quarta-feira, 1 de maio de 2019, 25 anos sobre a morte de Ayrton Senna, após acidente durante o GP de São Marino disputado no circuito de Imola. Ao longo deste quarto de século, o verdadeiro culto em torno de uma personagem maior da Fórmula 1 demonstra a imortalidade dos ídolos e diz-nos também que a principal disciplina do desporto automóvel terá sofrido naquela tarde o golpe mais profundo da sua história.As causas do sucedido na curva Tamburello, originando o despiste do Williams-Renault a mais de 300 km/h e o embate num muro de betão, carecem ainda hoje de explicação cabal e objetiva. Isto num fim de semana em Imola que foi, provavelmente, o mais bizarro que a F1 já conheceu. Rubens Barrichello escapou milagrosamente após o seu Jordan ‘voar’ nos treinos livres. O austríaco Roland Ratzenberg faleceu ao volante do Simtek, após acidente na qualificação. Já o início de corrida foi marcado pelo embate entre o Lotus do português Pedro Lamy e o Benetton de JJ Lehto, havendo feridos entre os espectadores – atingidos por detritos. Nas boxes também houve feridos, quando uma roda se soltou do Minardi de Michelle Alboreto, depois de uma troca de pneus.Todos estes incidentes, num GP ganho por Michael Schumacher, então na Benetton, acabaram subalternizados pouco antes das 20 horas, quando chegou o anúncio oficial da morte de Senna, que fora transportado de helicóptero para o hospital Maggiore, em Bolonha. O ídolo de milhões, o ‘Ayrton Senna do Brasil’, desaparecia de forma trágica e deixava um vazio impossível de substituir. Vale a memória, a saudade, os inúmeros textos e declarações sobre Senna; os livros; os documentários e os pedaços de pilotagem que estão, também eles, imortalizados no YouTube.