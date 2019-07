Blatter explica no Record Mais o caso de doping de Maradona no Mundial'94

Passados 25 anos, o caso de doping de Diego Maradona, no Mundial'94, continua a ser uma das situações mais controversas que ocorreram ao longo da história da competição e é o destaque da edição deste domingo do. O então capitão da Argentina acabou expulso da prova depois de brilhar nos dois primeiros jogos e a Argentina caiu a pique. Um quarto de século depois, ouvimos Joseph Blatter, então dirigente da FIFA e responsável pela decisão de anunciar de imediato o controlo positivo a Maradona.Nesta edição destaca-se ainda uma reportagem sobre o Dereham Town, pequeno clube inglês (joga no 7.º escalão) que ganhou uma relevância inesperada nas últimas semanas através das redes sociais, após apresentar dois jogadores com a camisola do... FC Porto. E falamos com um responsável da equipa que explica como tudo aconteceu.Há igualmente um trabalho sobre Neymar e todos os problemas que o rodeiam, numa altura em que o avançado do PSG parece estar novamente em processo de mudança de clube. E também o caso de William Gomis, um antigo defesa do Saint-Étienne que foi abatido a tiro de Kalashnikov em setembro, devido ao envolvimento dos irmãos numa guerra entre gangues, no sul de França.Não perca ainda o poster de Bruno Fernandes e muito mais no Record Mais que estará nas bancas este domingo.