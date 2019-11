Bruno César analisa sucesso de Jorge Jesus em entrevista no Record Mais

Apesar de representar o rival Vasco da Gama, Bruno César não poupa nos elogios a Jorge Jesus, treinador com quem trabalhou no Benfica e no Sporting. Em entrevista que poderá ler nodeste domingo, o futebolista brasileiro não se mostra surpreendido pelo sucesso de JJ ao comando do Flamengo, mas também recorda o que viveu na passagem por Portugal, designadamente o caso das agressões em Alcochete.Na edição desta semana pode também ler uma reportagem nas ondas da Nazaré, ondeacompanhou o surfista Nic Von Rupp e mais alguns corajosos que foram conhecer como é enfrentar o mar que produz as maiores ondas do Mundo.Conheça ainda o espetáculo de ginástica 'Pirouette', que estreia este domingo em Portimão, passando depois por mais algumas cidades do país. E apresentamos também a expansão do grupo que controla o Manchester City, que já conta com mais sete clubes: o último é integrar a família é o Mumbai City, que é orientado pelo português Jorge Costa.Isto e muito mais na edição deste domingo do