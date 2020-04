Carlos Carvalhal fala do passado, do presente e do futuro no Record Mais

Carlos Carvalhal regressou esta época a Portugal para treinar o Rio Ave e lembra este domingo, em entrevista no Record Mais, todo o seu percurso. Uma viagem com mais de 20 anos: dos piores aos melhores momentos; dos ordenados em atraso às conquistas; da 2.ª Divisão B à Premier League; do Espinho ao projeto muito pessoal nos vila-condenses.





Num fim de semana marcado pela comemoração de mais um aniversário da Revolução dos Cravos, lembramos as principais mudanças que o 25 de Abril de 1974 trouxe ao futebol. Conheça também o jovem Pablo, filho de Pena, antigo avançado de FC Porto, Sp. Braga e Marítimo, que começa a destacar-se nas camadas jovens do Famalicão.Na secção 10 Mais apresentamos os futebolistas estrangeiros que mais se destacaram na história do Sporting, de Yazalde e Osvaldo Silva a Balakov ou Liedson. E não perca ainda o trabalho infográfico sobre o fim da carreira futebolística de Diego Maradona marcado pelas drogas e as polémicas.Leia ainda as opiniões de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa do nosso jornal e ainda no