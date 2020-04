Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Carlos Carvalhal: «Somos escravos da televisão» Durante quase 4 horas, o técnico revisita todos os recantos de uma viagem com mais de 20 anos: dos piores aos melhores momentos; dos ordenados em atraso às conquistas; da 2.ª B à Premier League; do Espinho ao projeto muito pessoal no Rio Ave





• Foto: Nuno Fonseca/Movephoto