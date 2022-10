Citroën simplifica o futuro

A Citroën assumiu a simplificação como caminho do futuro da mobilidade elétrica. Não apenas através da reinterpretação do logótipo da marca (e já lá vamos), mas também com o ‘concept-car’ Oli – exercício que propõe modelo familiar de utilização urbana e descomplexada.

O Oli ( lê-se ‘all-ë’) é em primeira instância um antagonista. A Citroën entende que um modelo elétrico não precisa de pesar 2500 Kg e assumir-se como uma espécie de "palácio ambulante recheado de ecrãs e gadgets". Simplicidade é a chave. O ‘concept’ pesa 1000 kg, mede 4,20 metros e tem autonomia de 400 km – entre 20 e 80 por cento da bateria podem ser obtidos em apenas 23 minutos.

Inspirado no AMI, esta abordagem que a Citroën não tem problemas em considerar "radical" usa materiais reciclados, prevê portas de abertura oposta, ambiente colorido e nem sequer recusa mostrar no interior elementos da própria estrutura. A orientação estilística inclui aposta num pára-brisas vertical (as linhas do Oli são essencialmente verticais e horizontais), opção consciente e explicada pela marca: "Ninguém vai conduzir o Oli a 200 km/hora [a velocidade máxima é de 110 km/h], pelo que as questões da aerodinâmica não se colocam."

Nova imagem

O ‘concept’ da Citroën tem ainda importante missão É o embaixador da nova imagem da marca, que incluiu a reinterpretação do logótipo. Esta é a décima vez que o construtor francês muda o logo, procurando agora inspiração no emblema original – nascido em 1919.

A Citroën entende que a nova assinatura será imediatamente reconhecida, ao mesmo tempo que a linguagem corporativa também assume estes novos tempos, procurando igualmente maior facilidade na comunicação digital. O novo logo deixa o ‘design’ 3D e até nessa opção há indicação de simplicidade. As soluções ousadas não têm de ser complexas e a marca do grupo Stellantis avança para 2023 sob um lema: ‘Nothing moves us like Citroën’.