Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Claques: Itália 'bateu' no fundo em 2007 Em fevereiro, um agente policial morreu no dérbi siciliano entre Catania e Palermo e, apenas nove meses depois, um adepto da Lazio perdeu a vida em confrontos com elementos rivais da Juventus





• Foto: EPA