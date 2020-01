Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Comparativo Big 5: Liverpool contra o passado Os números dos últimos dez anos apontam a Premier League como a mais competitiva das grandes ligas europeias, mas a equipa de Jürgen Klopp já leva 16 pontos de vantagem (com menos um jogo do que os rivais) e prepara-se para arrebatar o título inglês com uma superioridade impressionante