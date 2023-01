Compromisso elétrico da Peugeot

O início de 2023 vem confirmar o compromisso de eletrificação da Peugeot. A marca francesa revelou o projeto ‘E-Lion’, que aponta 2030 como o ano em que todos os modelos comercializados na Europa serão 100 por cento elétricos.

Antes desse momento, à distância de sete anos, a Peugeot definiu outras metas. No final deste ano, todos os modelos vão ter versões eletrificadas e até ao final de 2024 são lançados cinco novos modelos – todos elétricos e a bateria. Nestes lançamentos estão incluídos o e-308 (configurações berlina e carinha); e-408; e-3008 e e-5008.

No caso do e-3008, a revelar no segundo semestre deste ano, a Peugeot estreia uma plataforma (STLA Medium) e avança com autonomia até 700 quilómetros e três versões distintas, incluindo opção com duplo motor elétrico.

O compromisso da marca do leão engloba também nova tecnologia ‘mild-hybrid’ 48 V, a aplicar em todos os modelos. Este sistema tem motor a gasolina com (100 cv ou 136 cv de potência) aliado a nova caixa de seis velocidades eletrificada que inclui motor elétrico de 21 kW. O projeto ‘E-Lion’ define ainda níveis de eficiência para os sistemas elétricos – consumo de 12,5 kWh/100 quilómetros no e-208.