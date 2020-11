Conheça as raízes de Pote no Record Mais e guarde o poster de Maradona

Contratado no verão ao Famalicão, Pote tornou-se de imediato na grande figura do Sporting esta época. Record foi conhecer as raízes do jovem Pedro Gonçalves em Vidago, em Trás-os-Montes, e falou com quem o conhece melhor, da família mais próxima àqueles que o acompanharam no clube da terra e também no Chaves. No Record Mais deste domingo por ler a reportagem, também disponível no nosso site.





Na edição desta semana do nosso suplemento damos-lhe também a conhecer o Velódromo de Sangalhos, em Anadia, uma autêntica fábrica de campeões de ciclismo de pista, uma especialidade na qual não havia tradição no nosso país. O líder federativo Delmino Pereira, o selecionador Gabriel Mendes e os ciclistas Maria Martins, Iuri Leitão e Ivo Oliveira explicam este sucesso e projetam o futuro.Outro dos destaques é a homenagem que fazemos a Diego Maradona, falecido esta semana. No Record Mais oferecemos um poster do craque argentino, juntamente com várias imagens de uma carreira notável.Há ainda uma reportagem em Chelas (Lisboa), onde o campo de basquetebol 'Chicago' ganhou nova vida, numa iniciativa que conta com o apoio de Sam the Kid. E, entre outros temas, há ainda as habituais opiniões de Gaspar Ferreira e David Novo, além da análise de Alexandre Pais às melhores frases da semana.