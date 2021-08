Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Constelação brilha ainda mais com Messi PSG pagou 222M€ por Neymar em 2017 e agarrou Mbappé por 145 no ano seguinte. Pauleta tinha noção do potencial deste clube, mas nunca imaginou ver o argentino com a camisola dos faustosos parisienses