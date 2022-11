Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

CUF: As memórias estão... no top-20 Com 23 presenças na elite nacional, da qual saiu há 46 anos, a CUF ainda figura no top 20 de participações no escalão principal





• Foto: Direitos Reservados