Dança das cadeiras da Liga NOS em análise no Record Mais

Com seis jornadas por disputar no campeonato, a situação da maioria dos treinadores das 18 equipas em competição fica marcada pela incerteza. Rúben Amorim é aquele que tem o posto mais seguro, mas há muitos com o lugar ameaçado, como é caso de Bruno Lage no Benfica. No Record Mais deste domingo analisamos o momento de cada um e perspectivamos o que pode vir aí.





No suplemento desta semana lembramos também o Euro'2000, assinalando os 20 anos da controversa derrota de Portugal com a França numa meia-final que teve em Abel Xavier o principal protagonista. Falámos com o antigo lateral-direito da Seleção Nacional para recordar a mão fatal que permitiu a Zidane dar a vitória aos gauleses, de penálti. Mas Nuno Gomes também fala do que se passou então e do castigo que acabou depois por receber devido aos protestos contra a equipa de arbitragem.Nesta edição lançamos ainda o regresso da Fórmula 1, agendado para o próximo fim de semana. Num trabalho infográfico, conheça a forma como se vai processar o arranque da temporada, na Áustria, numa altura em que o calendário continua incompleto e poderá ainda contar com um Grande Prémio em Portugal.Apresentamos também o trabalho que a Associação de Futebol de Aveiro está a realizar para o desenvolvimento do desporto a nível distrital, designadamente com a construção da sua Aldeia do Futebol. E falamos igualmente com as jovens ciclistas Maria Martins e Raquel Queirós, que terminam este domingo a aventura de mais de 700 km pela Estrada Nacional 2, ligando Chaves a Faro.Leia a opinião de Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa e ainda no