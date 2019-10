Drama dos migrantes nas obras do Mundial'2022 e posters de V. Setúbal e V. Guimarães no Record Mais

Quando estamos a pouco mais de três anos do Mundial do Qatar - vai realizar-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022 -, a polémica à volta da prova não pára. Depois da escolha controversa deste país árabe para anfitrião da competição mais importante do futebol, as obras de construção dos estádios (e não só) geram enorme preocupação entre organizações como a Amnistia Internacional.As denúncias de atropelos constantes aos Direitos Humanos e a morte centenas de migrantes trabalhadores que se deslocaram para o Qatar é o tema forte da edição deste domingo do. Partindo do relatório apresentado pela Amnistia Internacional, fazemos o ponto da situação, apresentando vários testemunhos dramáticos.Mas o suplemento desta semana apresentamos os irmãos João Pedro e Leonor Freitas, que têm 14 e 15 anos, respetivamente, e começam a destacar-se em duas atividades bem distintas: ele é bailarino e recebeu um bolsa de três anos para uma das mais prestigiadas escolas de ballet na Suíça; ela joga futebol na equipa sub-19 do Sp. Braga e faz parte da Seleção Nacional de sub-17 feminina.Falamos também com Carlos Marinho, um professor de matemática completamente rendido ao futebol, e com Carlos Bessa e Bruno Gens Luís, dois portugueses que ajudam a criar o popular Football Manager, jogo que chega agora ao mercado na sua versão de 2020. E temos ainda mais dois posters de equipas da Liga NOS (Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal) e muito mais noque estará este domingo nas bancas.