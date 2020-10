Eleições no Benfica dominam atenções no Record Mais

As eleições para os órgãos sociais do Benfica foram antecipadas para a próxima quarta-feira - estavam previstas para dia 30 - devido às restrições do Governo à movimentação de pessoas por causa da Covid-19, e o Record Mais deste domingo é precisamente dedicado a um ato eleitoral histórico.





Luís Filipe Vieira está há quase 17 anos no cargo e candidata-se a um sexto mandato, tendo três rivais numa corrida a quatro inédita. Estas eleições são também as mais descentralizadas de sempre, com 25 locais de voto (em todos os distritos de Portugal continental), e damos-lhe a conhecer os projetos de cada um dos candidatos: de Vieira a João Noronha Lopes, passando por Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho, sendo que este último foi obrigado a ceder a Luís Miguel David a primazia na lista.As entrevistas a José Eduardo Moniz, candidato a vice-presidente ao lado Luís Filipe Vieira, e Carlos Perdigão, este ao lado de Noronha Lopes, surgem em destaque, mas falámos também com José Barão das Neves e Ricardo Mexia, elementos das Listas C e D, respetivamente.Mas odesta semana não se esgota no Benfica. Pode também ler as entrevistas a Paulo Rodrigues, recém-eleito presidente do V. Setúbal, e Patrick Morais de Carvalho, que se mantém na liderança do Belenenses após vencer as eleições há pouco mais de uma semana.Há ainda uma reportagem sobre a forma como a pandemia de Covid-19 obrigou o futebol jovem a mudar nos Estados Unidos, entre outros temas. Não deixe igualmente de ler as habituais opiniões de Daniel Sá e David Novo, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana.