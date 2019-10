Empresário Carlos Gonçalves em rara entrevista no Record Mais

Carlos Gonçalves é um dos mais importantes empresários portugueses a trabalhar no agenciamento de treinadores e futebolistas. O fundador e líder da ProEleven é o protagonista principal da edição deste domingo do Record Mais, numa entrevista (apenas a segunda da sua carreira) no qual passa em revista as quase duas décadas de trabalho. Do difícil arranque aos negócios mais recentes, passando pela relação com Jorge Mendes e pela forma como vê o futebol atual.





Mas no Record Mais desta semana explicamos ainda a revolução que está à vista no desporto universitário norte-americano depois da aprovação pela Califórnia de uma lei que passará a permitir aos atletas-estudantes poderem ganhar dinheiro com patrocínios individuais, contrariando as regras vigentes na NCAA. Apresentamos também Susana Veiga, jovem nadadora de 19 anos que se destaca na natação adaptada e sonha com os Jogos Paralímpicos de Tóquio.E publicamos ainda mais dois posters de equipas da Liga NOS: desta vez é o Sporting de Braga e o Tondela. Mas há muito mais noque estará este domingo nas bancas.