Entrevista a Sá Pinto e poster de Cristiano Ronaldo numa edição especial do Record Mais

O Record Mais estará nas bancas este domingo em formato de revista, numa edição especial em que oferecemos, devidamente acondicionada, uma máscara de alta qualidade para uso individual que vai ajudá-lo a proteger-se nestes tempos de pandemia de Covid-19.





Nas páginas do nosso suplemento poderá ler uma grande entrevista a Ricardo Sá Pinto, na qual o ex-treinador do Sp. Braga fala dos triunfos e da forma como foi afastado do clube minhoto, apesar da sensacional campanha na Liga Europa, sem esquecer todo o percurso como técnico, do Sporting ao Legia Varsóvia.Mas levará também para casa um poster de Cristiano Ronaldo, o craque português da Juventus e da Seleção Nacional, numem que recordamos igualmente os sucessos de Alex Ferguson 40 anos depois do primeiro título de campeão nacional, obtido ao comando dos escoceses do Aberdeen. O antigo técnico recorda a Record a carreira recheada de êxitos e o seu ex-pupilo Alex McLeish lembra como foi o início desse percurso.Na secção 10 Mais apresentamos os futebolistas estrangeiros que mais se destacaram na história do FC Porto, de Madjer e Cubillas a Jardel ou Hulk. Leia ainda a opinião de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa e ainda no