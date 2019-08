Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Época 2019/20: Pontapé de saída No dia em que Benfica e Sporting decidem no Algarve o primeiro troféu da nova temporada, Record apresenta os protagonistas e faz a antevisão do que poderemos esperar de mais um campeonato nacional, que arranca já na próxima sexta-feira