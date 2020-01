Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Eric Dier: «Estava totalmente obcecado com o futebol» Antigo jogador do Sporting recorda os tempos na Academia de Alcochete e a determinação com que encarou a carreira de futebolista





• Foto: Paulo Calado