Escola do Gasparinho: Brincar na terra ainda é possível Gaspar, ex-jogador profissional, criou um projeto com crianças no qual procura recuperar a essência do futebol





• Foto: Tony Dias/Movephoto