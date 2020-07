Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

FC Porto campeão 2019/20: Reviravolta para a história Há seis meses, a 17 de janeiro, no fecho da primeira volta, o FC Porto perdeu com o Sp. Braga e viu o líder Benfica ficar a sete pontos. A Liga parecia resolvida. Mas, depois, a águia entrou em queda livre e Sérgio Conceição levou os dragões ao 29.º título. Um desfecho tão imprevisível há meio ano quanto a pandemia da Covid-19 que virou o Mundo do avesso