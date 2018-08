Os amantes do simulador da EA Sports já estão a esfregar as mãos enquanto aguardam pelo FIFA 19, que chega no dia 28 de setembro ao mercado. Até lá, tentam de todas as formas descobrir que novidades teremos pela frente no mais recente título da popular franquia da Electronic Arts.

Para além da confirmação oficial de que o jogo contará com a Liga dos Campeões e Liga Europa completamente licenciadas, num ‘furto’ de classe ao rival Pro Evolution Soccer, da Konami, já se sabe que a dinâmica de remate também sofrerá ligeiras alterações, para além do último capítulo da ‘trama’ do Modo Jornada, onde Alex Hunter finalmente atingirá o pináculo máximo do futebol europeu.

Continuar a ler

Estas são algumas das mudanças já asseguradas pela EA Sports. Contudo, no universo das redes sociais há quem tenha conseguido descobrir mais coisas. Uma delas é um modo de jogo bem peculiar, de 11 contra 11, onde a cada golo marcado as equipas perdem um elemento de campo. Ou seja, ganha quem mais marcar, claro está, mas com a dificuldade extra de ir vendo a equipa reduzir cada vez mais. O jogo passa-se num campo de rua, uma vez que esta é uma ideia já utilizada no FIFA Street e que agora regressa à ribalta completamente renovada. Uma novidade que serve para mostrar conteúdo novo e também para dar mais funcionalidades online ao jogo, que tem esgotado muito da sua vertente multiplayer no já histórico Modo Ultimate Team. Importa também realçar que este ano contaremos com um Modo Carreira ainda mais assertivo. Este era um pedido recorrente por parte da comunidade, uma vez que o modo apresentava muitas lacunas no FIFA 18, mas a EA Sports garante que é desta vez que a coisa vai mudar a sério. "A chegada da Liga dos Campeões obriga-nos a dar ainda mais atenção a tudo o que aí vem. E no que diz respeito ao Modo Carreira, será seguramente o mais autêntico de sempre, podem ficar tranquilos", revelou Matthew Prior, diretor criativo da EA Sports.

Autor: João Seixas