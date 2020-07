Filipe Rebelo: Cidadania e desporto - que futuro?

O desporto para pessoas com deficiência, posso garantir por experiência própria, é muito mais do que desporto. É também uma forma de afirmação de cidadania que para muitos se traduz no sonho de participar nos Jogos Paralímpicos. Para que se concretize este sonho é´fundamental que exista uma efetiva política de desenvolvimento desportivo destinada às pessoas com deficiência. A renovação de gerações só´é possível com o aparecimento de novos valores.





No espaço mediático dá-se muita atenção ao alto rendimento, ao sucesso desportivo, mas não tenhamos dúvidas que sem a captação e a criação de condições na base o sucesso e as medalhas serão cada mais uma miragem. É´ urgente que as federações desportivas, os clubes e as associações disponham de condições que lhes permitam chegar às pessoas com deficiência e às suas famílias. É´importante a criação de campanhas que demonstrem as vantagens da prática desportiva por parte de pessoas com deficiência e o que isso pode significar no aumento da sua qualidade de vida. É determinante que o Estado, nas suas opções políticas, defina um conjunto de eixos de intervenção, objetivos estratégicos e as correspondentes metas de longo prazo, garantindo para o efeito o indispensável financiamento.Só´o fomento da prática e cultura desportiva da população e a valorização do desporto como meio de desenvolvimento sustentável e como instrumento de inclusão social pode alargar a base de recrutamento e potenciar o nosso sucesso desportivo a nível internacional na dimensão paralímpica.