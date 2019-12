Frank Lampard fala de Mourinho e do choque com AVB em entrevista no Record Mais

Agora treinador do Chelsea, Frank Lampard vai defrontrar este domingo José Mourinho, com quem viveu os melhores anos nos blues. Em entrevista conduzida pelo comediante Omid Djalili que publicamos nodesta semana, o antigo internacional recorda a importância do técnico português na sua carreira mas também lembra o "choque quase imediato" com André Villas-Boas, que o orientou igualmente no clube londrino.Mas no suplemento deste domingo abordamos também mais um Boxing Day que se aproxima, uma tradição britânica que continua sem conquistar a restante Europa (a exceção é a Bélgica). E este ano com a novidade de contar com o regresso de José Mourinho aos habituais jogos de 26 de dezembro da Premier League, dos quais tem boas recordações (nunca perdeu).Apresentamos ainda o trabalho de Luís Gonçalves ao comando da seleção de Moçambique, um país que volta a acreditar que é possível fazer bons resultados no futebol. Pode conhecer também o caso do japonês Yuki Kawauchi, que completou recentemente a 100.ª maratona, à média de 10 por ano.Mas há muito mais para ler na edição de domingo do