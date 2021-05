Frédéric Fausser: «Clubes portugueses têm potencial»

PSG, Liverpool e Juventus, entre outros, confiam na Samba Digital para crescerem nas redes sociais e ganharem fãs. Segue-se a aposta em Portugal para explorar a imagem internacional





FRÉDÉRIC FAUSSER - Eu sou francês, mas vivo no Brasil há 10 anos. A minha mãe é portuguesa, portanto 50% da minha família é de Portugal. Este projeto é importante para a empresa e também para mim. A minha esposa é brasileira, as minhas filhas também e portanto eu tinha de saber falar português (risos).FF - A Samba Digital é uma empresa que ajuda as marcas desportivas a crescerem internacionalmente através das redes sociais e estratégia digital. Por exemplo, o PSG. Trabalhamos em três idiomas para o clube, em português, espanhol e inglês e temos o controlo dessas redes sociais. Quem produz conteúdo no canal oficial do clube no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tik Tok é a Samba Digital. Fazemos a gestão diária e acrescentamos ideias, conteúdo localizado, campanhas com influenciadores e comunicação social para aumentar a comunidade de fãs num país específico. A terceira etapa é monetizar. Atuamos em 30 idiomas. No Monaco, começámos em 2018 em português e hoje tratamos de oito idiomas (Japão, Rússia, entre outros). Controlamos as redes sociais, ajudamos a crescer e a monetizar.FF - A comunicação é diária com os clubes, apesar da distância. Temos três tipos de serviços. Primeiro as redes sociais. Trabalhamos com pessoas com muito conhecimento do desporto, porque um conteúdo que funciona em França não vamos apenas pegar e traduzir. Segundo as relações públicas, como podemos distribuir o conteúdo localizado de forma eficiente, rápida e segmentada. E em terceiro lugar, a equipa criativa. Temos quase 10 pessoas que trabalham em formatos diferentes, como fotografia, design, ‘motion-design’, edição e produção de vídeo. Estes três pilares ajudam localmente clubes e entidades como PSG, Liverpool, Bundesliga, Federação francesa, Roland Garros, Orlando Magic (NBA)… Eu não mencionei todos, mas trabalhamos com 60 marcas, as maiores do Mundo. Infelizmente, ainda não trabalhamos em Portugal.FF - Esse é um dos objetivos. Eu sou francês e a grande diferença entre França e Portugal é que o futebol é cultural em Portugal, mas em França não. Apresentarmos os nossos serviços num país que tem essa afinidade com o futebol é importante do ponto de vista estratégico. Depois, o idioma. A língua portuguesa é a primeira que vendemos e a relação com o Brasil ajuda. Por exemplo, trabalhamos com a Juventus, clube que se foca muito no mercado português e não apenas no brasileiro. Lisboa, para nós, é uma etapa coerente com a nossa estratégia. Participámos na Soccerex em Portugal, em 2019, e começámos a falar com alguns clubes. Não chega querer trabalhar com Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga por acaso, é preciso ter uma estratégia e vontade de criar uma proximidade com o mercado português. Se der certo a nossa entrada na Bolsa de Lisboa, isso vai aproximar-nos.FF - A entrada na Bolsa de Lisboa ajuda a empresa a ganhar reputação em transparência e credibilidade. Isso vai ajudar bastante e, claro, a visibilidade.FF - Temos experiência com clubes que não são assim tão grandes, como o Monaco e Lille. Tratamos das redes sociais nessa língua e focámo-nos também em Portugal e não só no Brasil. O futebol português sempre teve influência no mercado desportivo mundial e quem mora em Portugal não se apercebe. Quem está longe percebe que é maior do que vocês imaginam. Os clubes portugueses, principalmente os grandes, têm um potencial maior a nível internacional. Benfica e FC Porto têm, mais ou menos, a mesma comunidade de fãs do Lyon, quando o potencial e a história são maiores e também uma maior proximidade com o Brasil.FF - O nosso trabalho não é cuidar do mercado doméstico, mas sim tudo que é de fora. O alcance no mercado estrangeiro, na maioria, é para fãs que são novos e com menos interação do que o fã português. Aí tentamos aumentar a interacção, a visibilidade e o alcance da marca nesse país. Se pensarmos, o Benfica tem mais audiência fora de Portugal do que no país. O PSG tem mais seguidores fora de França. Pouco a pouco, os clubes observam isso nas redes sociais. E a primeira reacção é: "Por que nos seguem?". É aí que a Samba Digital entra.FF - Quando os clubes começaram a abrir contas no Twitter, Instagram, etc, nós começámos a perceber que tinham mais fãs fora do que dentro. Depois outros clubes, Manchester United, Liverpool e até clubes médios de França, conseguiram patrocínios estrangeiros. E isso vai acelerar com a globalização do futebol, a importância das redes sociais, Amazon, Netflix… No futuro, será possível ter uma subscrição de uma plataforma e ver os jogos no telemóvel, ou comprar um jogo em particular. As audiências dos clubes nas redes sociais podem influenciar as negociações de direitos televisivos. Isso é revolucionário e é aí que vamos crescer muito. A venda dos direitos vai ser cada vez mais segmentada e será possível comprar os últimos 10 minutos de um jogo ou o ambiente no balneário depois de uma vitória. Estamos a entrar numa segmentação muito fina e os clubes têm de entender. A nossa empresa cresceu 50% durante o período de Covid-19. Os clubes perceberam que sem público e receitas de bilheteira, assim como menos patrocínios, têm de investir no digital para conseguirem uma ligação forte com a audiência e monetizar. Tem havido uma aceleração digital dentro dos clubes e a Samba Digital tem um papel fundamental nessa transformação.FF - Eu acho que o grande desafio é que é tudo multicanal. Temos de ser capazes de produzir conteúdo digital em formatos diferentes. No TikTok são mais jovens, curto, filmado na horizontal… Os conteúdos de bastidores resultam muito bem. Por exemplo, o Lille tem três jogadores turcos e nós estamos a acompanhá-los na Turquia, o que tem gerado muita interação.FF - Começámos no futebol e é por isso que temos mais clientes no futebol. O nosso objetivo é trabalhar com outros desportos. O mercado dos Estados Unidos é interessante para nós: futebol americano, hóquei, basquetebol. Mas, por exemplo, a Fórmula 1 é uma marca internacional com muitos recursos e é nosso cliente. Queremos aumentar leque de opções e prospeção comercial.FF - Em 2023, queremos ser uma referência em tudo o que é internacionalização de marca desportiva no digital. E para isso acontecer temos de continuar a crescer. Temos 60 clientes e queremos ter 100 até dezembro deste ano. Estamos a investir na plataforma, como a Inteligência Artificial, e vamos lançar também uma nova plataforma de influenciadores digitais especializados nos segmento desportivo mundial. Por exemplo, se o Benfica quiser uma ativação online na Indonésia, nós disponibilizamos influenciadores digitais direcionados para o desporto através da plataforma.